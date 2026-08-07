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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: Вадим Лях

Рашисти п’ять разів обстріляли Слов’янськ — пошкоджено багатоповерхівки (ФОТО)

7 сер 2026, 15:36
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня, та вранці п’ять разів обстріляли місто Слов’янськ на Донеччині. Поранено жінку, пошкоджені багатоповерхівки, АЗС та склади. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Для атак ворог застосував FPV-дрони та БпЛА «Молнія-2».

Пошкоджено дві багатоповерхівки, автівки, павільйони на одному з ринків, складські приміщення, АЗС. Поранено жінку. Їй надається медична допомога, — розповів Лях.

Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: Вадим Лях

Джерело: Ракурс


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