Наслідки російського удару по Сумах 7 липня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215484-rosiyskyy-bpla-atakuvav-sumy-postrajdala-ludyna-foto.html

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У Сумах внаслідок удару російського безпілотника постраждала людина.

Про це сьогодні, 7 липня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Також сталося загоряння гаражів та цивільного автомобіля. Рятувальники приборкали вогонь.

Крім того, під прицілом ворога була Шосткинська громада: