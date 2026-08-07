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Ракурс
Наслідки російського удару по Сумах 7 липня, фото: ДСНС

Російський БпЛА атакував Суми — постраждала людина (ФОТО)

7 сер 2026, 13:50
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У Сумах внаслідок удару російського безпілотника постраждала людина.

Про це сьогодні, 7 липня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Також сталося загоряння гаражів та цивільного автомобіля. Рятувальники приборкали вогонь.

Крім того, під прицілом ворога була Шосткинська громада:

  • виникла пожежа в нежитловому приміщені;
  • фахівці ДСНС ліквідували загоряння та обстежили територію.

Наслідки російського удару по Сумах 7 липня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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