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Ракурс
Сили оборони знищили низку ворожих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Уражено РЛС раннього виявлення, ретранслятори БпЛА та інші об'єкти окупантів на ТОТ — Генштаб

7 сер 2026, 13:21
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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 7 серпня, уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки і місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського.

Обидва об'єкти розташовані в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера»:

  • в Оленівці (окупований Крим);
  • Залізному Порту (ТОТ Херсонської області).

Наземні ретранслятори забезпечують стійкий зв’язок і передачу команд між операторами та ударними безпілотними літальними апаратами, збільшуючи дальність і ефективність їх застосування, — зазначають у Генштабі.

Окрім того, наші воїни уразили склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Мелітополі та ремонтний підрозділ окупаційних військ поблизу Якимівки Запорізької області, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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