Сили оборони знищили низку ворожих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n215483-urajeno-rls-rannogo-vyyavlennya-retranslyatory-bpla-ta-inshi-obiekty-okupantiv-na-tot-genshtab.html

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 7 серпня, уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки і місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського.

Обидва об'єкти розташовані в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера»:

в Оленівці (окупований Крим);

Залізному Порту (ТОТ Херсонської області).

Наземні ретранслятори забезпечують стійкий зв’язок і передачу команд між операторами та ударними безпілотними літальними апаратами, збільшуючи дальність і ефективність їх застосування, — зазначають у Генштабі.