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Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

147 ударних БпЛА атакували Україну в ніч на 7 серпня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

7 сер 2026, 09:56
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Рашисти в ніч на сьогодні, 7 серпня (з 18.00 6 серпня), атакували Україну загалом 147 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

Джерело: Ракурс


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