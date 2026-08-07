Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n215478-147-udarnyh-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-7-serpnya-povitryani-syly-infografika.html

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Рашисти в ніч на сьогодні, 7 серпня (з 18.00 6 серпня), атакували Україну загалом 147 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30: