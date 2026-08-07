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Ракурс
Шахраї розсилають листи з погрозами атак безпілотниками, фото: Сергій «Флеш» Бескрестнов

«Власники шахедів» розсилають бізнесу листи з погрозами (ФОТО)

7 сер 2026, 09:08
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Представники українського бізнесу почали отримувати листи, у яких зловмисники, котрі називають себе «власниками шахедів», пропонують заплатити, щоб «бізнес не постраждав так критично, як в інших».

Про це на своїй Фейсбук сторінці повідомив радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Бізнес почав отримувати анонімні листи від «власників Шахідів» із пропозицією заплатити, щоб об'єкти бізнесу не піддавалися атакам Шахідів, — зазначив він. — Я сподіваюся, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю.

Бескрестнов також опублікував знімок одного з таких листів.

Джерело: Ракурс


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