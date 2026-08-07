Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Квадроцикли та сім автомобілів знищили дрони на Півдні (ВІДЕО)

7 сер 2026, 14:30
999

На півдні пілоти дронів перетворили на брухт низку одиниць техніки російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 7 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Цього разу під точними ударами прикордонників опинилися два квадроцикли та сім одиниць автомобільної техніки противника. Те, що ворог готував для пересування, підвезення боєприпасів і забезпечення своїх підрозділів, стало здобиччю операторів БПЛА, — розповіли у ДПСУ.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів