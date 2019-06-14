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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

Зеленский назначил руководство Нацгвардии

14 июн 2019, 17:22
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Президент Владимир Зеленский указом № 407/2019 от 13 июня назначил генерал-лейтенанта Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины (НГУ).

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Текст соответствующего документа обнародован на сайте администрации президента.

Более ранним указом № 405/2019 Балан был уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардии.

Балан с 7 мая был исполняющим обязанности командующего Нацгвардии, после отставки предыдущего руководителя НГУ Юрия Аллерова.

Также Зеленский назначил первым заместителем командующего НГУ Валерия Кондратюка, заместителями командующего — Русла Дзюбу и Юрия Лебедя.

Балан родился в 1968 году на Ивано-Франковщине. В 1992 окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище, в 2003 году — Академию пограничных войск Украины.

На должность заместителя командующего Нацгвардии был назначен 18 апреля 2014 года.

Николай Балан, фото: Национальная гвардия

Напомним, экс-руководителя Нацгвардии Аллерова 14 мая задержали агенты Национального антикоррупционного бюро по подозрению в причастности к строительной афере с жильем военнослужащих.

Источник: Ракурс


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