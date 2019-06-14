Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, фото: Администрация президента
Зеленский назначил руководство Нацгвардииhttps://racurs.ua/n123190-zelenskiy-naznachil-rukovodstvo-nacgvardii.htmlРакурс
Президент Владимир Зеленский указом № 407/2019 от 13 июня назначил генерал-лейтенанта Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины (НГУ).
Loading...
Текст соответствующего документа обнародован на сайте администрации президента.
Более ранним указом № 405/2019 Балан был уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардии.
Балан с 7 мая был исполняющим обязанности командующего Нацгвардии, после отставки предыдущего руководителя НГУ Юрия Аллерова.
Также Зеленский назначил первым заместителем командующего НГУ Валерия Кондратюка, заместителями командующего — Русла Дзюбу и Юрия Лебедя.
Балан родился в 1968 году на Ивано-Франковщине. В 1992 окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище, в 2003 году — Академию пограничных войск Украины.
На должность заместителя командующего Нацгвардии был назначен 18 апреля 2014 года.
Напомним, экс-руководителя Нацгвардии Аллерова 14 мая задержали агенты Национального антикоррупционного бюро по подозрению в причастности к строительной афере с жильем военнослужащих.
Загрузка...