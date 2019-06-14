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Ракурс
Почетный патриарх ПЦУ Филарет, фото: Volodymyr Groysman

Раскол в ПЦУ: Филарета угрожают отлучить от церкви

14 июн 2019, 16:54
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Почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета могут отлучить от церкви в случае проведения поместного собора Киевского патриархата, который Филарет созывает на 20 июня.

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Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ПЦУ.

В ПЦУ отмечают, что в случае проведения созванного Филаретом Собора его организаторов и участников отлучат от церкви «со всеми каноническими и юридическими последствиями».

В пресс-службе ПЦУ отмечают, что Филарет не имеет права единолично созывать поместные Соборы не только по уставу ПЦУ, но даже по прекращенным уставу Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), главой которой он ранее был.

В ПЦУ отмечают, что такие действия разрушают единство украинской церкви, поэтому призывают всех «желающих блага для церкви и Украины», не участвовать в этих мероприятиях.

Напомним, в конце мая стало известно, что Филарет выступает против некоторых положений томоса об автокефалии Украинской православной церкви. В частности, речь идет о норме, согласно которой украинская церковь не может заботиться о украинцах за рубежом. Филарет отмечает, что заранее не имел возможности ознакомиться с текстом томоса, поэтому не знал, на каких условиях ПЦУ предоставляется автокефалия.

Источник: Ракурс


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