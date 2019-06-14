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Ракурс
Почесний патріарх ПЦУ Філарет, фото: Volodymyr Groysman

Розкол в ПЦУ: Філарета погрожують відлучити від церкви

14 чер 2019, 16:54
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Почесного патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета можуть відлучити від церкви у разі проведення помісного собору Київського патріархату, котрий Філарет скликає на 20 червня.

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Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому прес-службою ПЦУ.

У ПЦУ наголошують, що в разі проведення скликаного Філаретом Собору його організаторів та учасників відлучать від церкви «з усіма канонічними і юридичними наслідками».

У прес-службі ПЦУ зазначають, що Філарет не має права одноосібно скликати помісні Собори не лише за статутом ПЦУ, а й навіть за припиненим статутом Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), очільником котрої він раніше був.

У ПЦУ наголошують, що такі дії руйнують єдність української церкви, тому закликають усіх «хто бажає блага для церкви і України», не брати участі в цих заходах.

Нагадаємо, наприкінці Травня стало відомо, що Філарет виступає проти деяких положень томосу про автокефалію української православної церкви. Зокрема, йдеться про норму, згідно з якою українська церква не може піклуватися про українців за кордоном. Філарет зазначає, що заздалегідь не мав можливості ознайомитися з текстом томосу, тому не знав, на яких умовах ПЦУ надається автокефалія.

Джерело: Ракурс


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