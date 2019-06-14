Погода в Україні 15 червня: спека і сонце майже у всіх областях, тільки на заході і в центрі дощі (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n123187-pogoda-v-ukrayini-15-chervnya-speka-i-sonce-mayje-u-vsih-oblastyah-tilky-na-zahodi-i-v-centri.htmlРакурс
Погода в Україні 15 червня буде спекотною і сонячною майже у всіх областях.
У західних, частині центральних і північних областях очікуються дощі та грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Погода в Києві 15 червня вдень буде з опадами. Синоптики обіцяють дощі і грози. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 19−21°, вдень піднімуться до 30−32°.
У Львові субота буде дощовою, можлива гроза. Вночі очікується 17−19°, вдень — 29−31°.
В Одесі синоптики обіцяють теплу і сонячну погоду. Термометри вночі покажуть 19−21°, вдень — 31−33°.
У Дніпрі 15 червня буде спекотна і сонячна погода. Вночі синоптики обіцяють 14−16°, вдень — 31−33°.
У Харкові завтра опади не очікуються, буде тепла і сонячна погода. Температура повітря вночі становитиме 14−16°, вдень — 31−33°.
На Закарпатті в суботу вдень буде йти дощ, можливі грози. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень — 29−31°.
Геомагнітна обстановка в Києві 15 червня буде неспокійною. Синоптики прогнозують слабку магнітну бурю вранці і невеликі хвилювання протягом всього дня.