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Погода в Україні 15 червня: спека і сонце майже у всіх областях, тільки на заході і в центрі дощі. Фото: Ракурс

Погода в Україні 15 червня: спека і сонце майже у всіх областях, тільки на заході і в центрі дощі (КАРТА)

14 чер 2019, 16:36
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Погода в Україні 15 червня буде спекотною і сонячною майже у всіх областях.

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У західних, частині центральних і північних областях очікуються дощі та грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 15 червня вдень ​​буде з опадами. Синоптики обіцяють дощі і грози. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 19−21°, вдень піднімуться до 30−32°.

У Львові субота буде дощовою, можлива гроза. Вночі очікується 17−19°, вдень — 29−31°.

В Одесі синоптики обіцяють теплу і сонячну погоду. Термометри вночі покажуть 19−21°, вдень — 31−33°.

У Дніпрі 15 червня буде спекотна і сонячна погода. Вночі синоптики обіцяють 14−16°, вдень — 31−33°.

У Харкові завтра опади не очікуються, буде тепла і сонячна погода. Температура повітря вночі становитиме 14−16°, вдень — 31−33°.

Погода в Україні 15 червня. Фото: Укргідрометцентр

На Закарпатті в суботу вдень буде йти дощ, можливі грози. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень — 29−31°.

Геомагнітна обстановка в Києві 15 червня буде неспокійною. Синоптики прогнозують слабку магнітну бурю вранці і невеликі хвилювання протягом всього дня.

Геомагнітна обстановка в Києві 15 червня. Фото: gismeteo

Джерело: Ракурс


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