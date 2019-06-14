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Партнерку Адріано Челентано засудили до тюремного ув'язнення. Фото: dialogue.center

Партнерку Адріано Челентано засудили до тюремного ув’язнення (ФОТО)

14 чер 2019, 16:19
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Орнелла Муті отримала тюремний термін за те, що не з’явилася на спектакль за її участі 10 грудня 2010 року в італійському Порденоне. Замість цього актриса, пославшись на хворобу, вирушила на вечерю, на якій був присутній нинішній російський президент Володимир Путін, а тоді він займав пост прем'єр-міністра при своєму ставленику Дмитру Медведєву.

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Муті надала театру Верді зфальшовану медичну довідку, за якою ухилилася від роботи на сцені, вирушивши замість цього на захід до Санкт-Петербурга. Коли стала відома правда, театр подав на актрису до суду, повідомляє Lenta.ru з посиланням на ANSA.

На своє виправдання зірка заявляла, що перенесла ларингофарингіт і тому не могла працювати, але хвороба не заважала їй відвідати згадану вечерю, оскільки там не треба було напружувати голосові зв’язки.

Вирок Муті було винесено ще взимку 2015 року, тоді він передбачав вісім місяців ув’язнення, а також штраф. Пом’якшив покарання касаційний суд. Уникнути ув’язнення зірка зможе, якщо заплатить 30 тис. євро пені театру.

Орнелла Муті на вечері з Володимиром Путіним, за яку отримала тюремний термін. Фото: mi3ch.livejournal.com

Орнелла Муті на вечері з Володимиром Путіним, за яку отримала тюремний термін. Фото: mi3ch.livejournal.com

Як відомо, всесвітню славу Орнелла Муті здобула завдяки ролям у комедійних стрічках «Приборкання норовливого» та «Шалено закоханий», в яких її партнером був легендарний актор Адріано Челентано.


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