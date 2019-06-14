Олександр Шевченко, фото: Олександр Шевченко

https://racurs.ua/ua/n123186-narodnogo-deputata-shevchenka-oblyly-nechystotamy-v-ivano-frankivsku-video.html

Ракурс

Колишнього кандидата в президенти України народного депутата Олександра Шевченка облили нечистотами під час його перебування в Івано-Франківську.

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Відповідне відео з’явилося в інтернеті, також про цей інцидент повідомив сам Шевченко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

На думку Шевченка, за цим інцидентом може стояти власник однієї з місцевих будівельних компаній, котрий запропонував йому зустрітися для обговорення якихось ділових питань.

Чомусь він наполягав на зустрічі в парку Військових Ветеранів, і в присутності якогось свого ділового партнера, — розповів Шевченко.

Цим «діловим партнером» виявився один із відомих у злочинних колах діячів, зазначає Шевченко.

За словами Шевченка, під час зустрічі йому почали погрожувати й вимагати, щоб він не висувався на цих парламентських виборах у Івано-Франківську, оскільки на цьому окрузі має перемогти особа, котру вони намагаються висунути від партії «Слуга народу».

Також, зазначає Шевченко, під час зустрічі лунали погрози фізичною розправою йому та його родині, однак політик не погодився на умови своїх опонентів.

А потім під виглядом працівника комунальних служб міста до нас підійшов чоловік і облив мене з відра брудом, — розповів Шевченко.

Шевченко наголосив, що вимагає від правоохоронних органів надати оцінку діям і погрозам щодо нього як народного депутата.

Крім того, він закликав президента України Володимира Зеленського надати оцінку «цим бандитам, які … прагнуть завдяки рейтингу партії „Слуга народу“ проникнути в Верховну Раду».

Нагадаємо, у квітні нечистотами облили народного депутата Мустафу Найєма.