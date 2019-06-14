«Європейська солідарність»: кандидат у нардепи лаялася та плювала в обличчя. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n123185-ievropeyska-solidarnist-kandydat-u-nardepy-layalasya-ta-pluvala-v-oblychchya-video.html

Ракурс

Наталія Баласинович, яка є головою Васильківської райради Київської області та № 30 у списку партії екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність», нецензурно лаялася та плювала в обличчя на відео.

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Баласинович швидко стала зіркою соцмереж, де жінку різко осуджують. Відео з Баласинович потрапило до YouTube напередодні.

На відео жінка сиділа в машині з сигаретою в руках, нецензурно лаялася, обзиваючи, ймовірно, працівницю поліції, товстою та страшною. Також на відео потрапила зйомка спілкування Баласинович із свекрухою, якій чиновниця плює в обличчя та проклинає.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Нагадаємо, що Баласинович стала широко відомою у березні 2018 року, коли у сюжеті ТСН розповіли про її ймовірну бійку з консьєржкою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Порошенко напередодні представив перших 50 кандидатів у депутати Верховної Ради. Перша десятка списку залишилась без змін.