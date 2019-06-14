Формулу "Роттердам+" скасує новий законопроект Зеленського, фото — Новое время

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Командою президента Володимира Зеленського підготовлено законопроект щодо зниження вартості електроенергії. У ньому пропонується скасувати формулу розрахунку тарифу — так званий «Роттердам+".

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Його внесуть в парламент наступного тижня, законопроект матиме статус невідкладного. Про це сьогодні у Києві на брифінгу заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус.

Замість цього формулу треба називати «Роттердам-", — пояснив Герус.

У законопроекті скасують так званий «плюс», тобто вартість доставки вугілля із портів Нідерландів, яка, за словами Геруса, була неіснуючою. Крім того, пропонується ввести дисконти, які врахують якість вугілля, зокрема, наявність сірки.

Цей плюс у формулі становив 12 млрд грн щороку для населення, — повідомив Герус.

Крім того, у цьому ж законопроекті пропонується з 1 липня відтермінувати на рік введення ринку електроенергії, упродовж якого існуватиме нова формула, що регулюватиме тарифи на вугільних електростанціях.

Крім того, Герус повідомив, що президент звертатиметься до правоохоронних органів, аби вони якомога швидше передали до суду справу про запровадження тарифу «Роттердам+".

Представник президента в уряді заявив, що наслідки запровадження ринку електроенергії з 1 липня можуть бути непередбачуваними.

Нагадаємо, що у травні цього року Антимонопольний комітет України відкрив справу проти НКРЕКП через встановлення формули «Роттердам+". У жовтні 2018 року очільник НАБУ Артем Ситник заявляв, що у звіті експертів, які аналізували тариф «Роттердам+", йдеться про те, що він був застосований необґрунтовано. Тоді заявлялося, що через тариф «Роттердам+" незаконно стягнено 15 млрд грн.

У лютому цього року НАБУ провело обшуки в Нацкомісії з тарифів.