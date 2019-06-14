Формулу "Роттердам+" заменит новый законопроект Зеленского, фото — Новое время

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Командой президента Владимира Зеленского подготовлен законопроект о снижении стоимости электроэнергии. В нем предлагается отменить формулу расчета тарифа — так называемый «Роттердам+".

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Законопроект внесут в парламент на следующей неделе, он будет иметь статус неотложного. Об этом сегодня в Киеве на брифинге заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Вместо этого формулу надо называть «Роттердам-", — объяснил Герус.

В законопроекте отменят так называемый «плюс», то есть стоимость доставки угля, которая, по словам Геруса, была несуществующей. Кроме того, предлагается ввести дисконты, которые учтут качество угля, в частности, наличие в нем серы.

Этот плюс в формуле составлял 12 млрд грн ежегодно для населения, — сообщил Герус.

Кроме того, в законопроекте предлагается с 1 июля отсрочить на год введение рынка электроэнергии, в течение которого будет существовать новая формула, которая будет регулировать тарифы угольных электростанциях.

Представитель президента в правительстве заявил, что последствия введения рынка электроэнергии с 1 июля могут быть непредсказуемыми.

Герус также сообщил, что президент будет обращаться в правоохранительные органы, чтобы они как можно скорее передали в суд дело о введении тарифа «Роттердам+".

Напомним, что в мае этого года Антимонопольный комитет Украины открыл дело против НКРЭКУ оотносительно установления формулы «Роттердам+". В октябре 2018 года глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что в отчете экспертов, которые анализировали тариф «Роттердам+", говорится о том, что он был применен необоснованно. Тогда заявлялось, что из-за тарифа «Роттердам+" незаконно взыскано 15 млрд грн.

В феврале этого года НАБУ провело обыски в Нацкомиссии по тарифам.