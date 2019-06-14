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Ракурс
Трагедия МН17: следователи готовы назвать подозреваемых. Фото: Европейская правда

Трагедия МН17: следователи готовы назвать подозреваемых

14 июн 2019, 15:32
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Подозреваемых в деле о крушении малазийского Боинга MH17 назовут на следующей неделе.

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Совместная следственная группа, которая занимается расследование крушения самолета в 2014 году проведет закрытую встречу для родственников жертв крушения, а затем 19 июня сообщит информацию на пресс-конференции. Об этом сообщает NOS со ссылкой на голландскую прокуратуру, передает «РБК Украина».

В Голландии планируют назвать имена лиц, которые виновны в крушении лайнера МН17. Ранее следственная группа заявляла, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Орудие, которое принадлежало 53 зенитной бригаде ВС России, ввезли на Донбасс из Курска 25 июня 2014 года, а затем вернули назад. Удалось также обнаружить остатки ракеты, на корпусе которой оказался номер производителя.

Производителем ракеты оказалось Долгопрудненское научно-производственное предприятие, которое находится в России.

Как известно, на сбитом боинге из Амстердама в Куала-Лумпур летели 298 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет сбили в 40 км от российской границы в Донецкой области.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время слушания в Гааге российские адвокаты заявили, что сбитие самолета рейса МН17 не планировалось, а сепаратистов на Донбассе РФ вооружала для защиты.


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