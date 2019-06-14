Неконституционность НКРЭКУ: у Зеленского отдельно выпишут процедуру создания комиссии и назначения ее членов, фото — Mind

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Положения решения Конституционного суда, который признал незаконность создания Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начнут действовать с 31 декабря 2019 года.

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Об этом заявил 14 июня в Киеве на брифинге представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Он сообщил, что команда нового президента намерена разработать и подать в Раду законопроект относительно отдельного закона о НКРЭКУ. Кроме того, речь идет об изменениях в Конституцию, которые выпишут особенности деятельности регуляторов со специальным статусом.

НКРЭКУ может иметь аналогичное название и такие же полномочия, но необходимо по-новому выписать процедуру создания комиссии и назначения ее членов, — заявил Герус.

На вопрос, будет ли в законопроекте прописано, что президент не имеет права назначать членов комиссии, Герус ответил, что не имеет детальной информации о проекте закона, но рекомендации КСУ будут рассмотрены и учтены.

Напомним, что сегодня Конституционный суд признал таким, что не соответствует Конституции, создание Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Суд с 2017 года рассматривал представление 46 нардепов.

НКРЭКУ является постоянно действующим органом, членов которого может назначить и уволить только президент. В Конституционном суде заявили, что по сути НКРЭКУ является органом исполнительной власти, поэтому должен был быть определен его соответствующий статус, а работой органа управлять Кабмин.