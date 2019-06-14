Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Брифинг Геруса на Банковой: трансляция встречи со СМИ, фото — Радио Свобода

Представитель Зеленского в правительстве дает брифинг на Банковой (ТРАНСЛЯЦИЯ)

14 июн 2019, 15:07
999

В пятницу, 14 июня, представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Украины Андрей Герус встречается со СМИ на Банковой.

Loading...

Напомним, что на днях Герус попал в медийный скандал, когда заявил о том, что президент Зеленский во время предвыборной кампании никогда не обещал снизить цену на газ в Украине, а только шутил об этом.

Журналисты выложили в сеть видео, в котором Герус сам утверждал, что снизить цену реально.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...