Брифинг Геруса на Банковой: трансляция встречи со СМИ, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n123181-predstavitel-zelenskogo-v-pravitelstve-daet-brifing-na-bankovoy-translyaciya.html

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В пятницу, 14 июня, представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Украины Андрей Герус встречается со СМИ на Банковой.

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Напомним, что на днях Герус попал в медийный скандал, когда заявил о том, что президент Зеленский во время предвыборной кампании никогда не обещал снизить цену на газ в Украине, а только шутил об этом.

Журналисты выложили в сеть видео, в котором Герус сам утверждал, что снизить цену реально.