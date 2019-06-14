Цена на газ для потребителей уменьшится на 7,3% — "Нафтогаз". Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n123180-cena-na-gaz-dlya-potrebiteley-umenshitsya-na-7-3-naftogaz.html

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Новую цену на газ назвали в НАК «Нафтогаз Украины». Стоимость газа по сравнению с маем уменьшится на 7,3% (436,11 грн). Новую цену рассчитали в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 485 от 5 июня 2019 года. Об этом сообщается в пресс-службе «Нафтогаза».

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Согласно новой цене, стоимость 1 тыс. куб. м газа составит 5 тыс. 553,89 грн без учета наценки поставщика, стоимости доставка и НДС. Так, конечная цена в Кировоградской области для потребителей с учетом дополнительных наценок составит 7 тыс. 755,87 грн.

В каждом регионе цена будет зависеть от тарифа на распределение газа, который для обл- или горгаза установила Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). О конечной цене в конкретном регионе потребителей должны уведомить поставщики услуг.

Отметим, что согласно новому постановлению правительства, для определения цены на газ учитывают четыре показателя: данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, цену по правительственному постановлению № 867 от 19 октября 2018 года и средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже.

Компания должна выбрать самую низкую цену и реализовывать по такой стоимости. Цену на июнь определила цена на Украинской энергетической бирже.