Самоподжог в Бердичеве совершил местный предприниматель на сессии горсовета, фото — РИО-Бердичев

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В Бердичеве на сессии городского совета 14 июня предприниматель пытался осуществить самосожжение. В городе продолжается запутанный хозяйственный конфликт и пострадавший решился на крайнюю меру, чтобы доказать свою правоту.

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Предприниматель Владимир Синявский ранее занимался ресторанным бизнесом и владел кафе «У пани Новак», а также рестораном «Наяда» на территории городского пляжа, сообщает «РИО Бердичев».

Синявский подошел к микрофону сразу после того, как сессию начали с исполнения гимна Украины. Он начал обвинять мэра Бердичева в препятствовании его предпринимательской деятельности. Мэр попросил мужчину присесть и пообещал, что предоставит ему слово.

Предприниматель в ответ открыл маленькую бутылочку и вылил содержимое себе на голову и руки. Присутствующие сразу не поняли, что именно было в емкости. Один из депутатов почувствовал запах бензина и поднялся с места. Когда же он заметил, что Синявский взял в руку зажигалку, бросился выбить ее, но не успел.

Огонь мгновенно охватил руки, лицо и переднюю часть тела предпринимателя. А у депутата Валерия Шелепы, который подбежал на помощь, загорелась правая рука. Мужчин и их одежду, которую удалось сорвать, депутаты тушили водой из бутылок и огнетушителем.

Пострадавших увезли в больницу. У Синявского диагностировали ожоги 20% тела, а у депутата, который его спасал, ожоги 8−10% правой руки.

Предприниматель несколько лет судился относительно ресторана «Наяда» с арендатором, которому сам же отдал объект в субаренду. В горисполкоме о конфликте знали и вызвали обе стороны, чтобы примирить. Тогда Синявский в мэрию не пришел. В исполкоме предупредили, что отменят договор аренды.

Напомним, что в начале марта этого года правоохранителям удалось отговорить жителя Кропивницкого осуществить самосожжение у здания Администрации президента на улице Банковой.