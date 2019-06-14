Самопідпал у Бердичеві здійснив місцевий підприємець на сесії міськради, фото — РІО-Бердичів

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Ракурс

В Бердичеві на сесії міської ради 14 червня підприємець намагався здійснити самоспалення. У місті триває заплутаний господарський конфлікт й постраждалий наважився на крайній захід, щоб довести свою правоту.

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Підприємець Володимир Синявський раніше займався ресторанним бізнесом й володів кафе «У пані Новак» та рестораном «Наяда» на території міського пляжу, повідомляє «РІО-Бердичів».

Синявський підійшов до мікрофону відразу після того, як сесію розпочали з виконання гімну України. Він почав звинувачувати міського голову Бердичева у перешкоджанні його підприємницькій діяльності. Мер попросив чоловіка присісти і пообіцяв, що надасть йому слово.

Підприємець у відповідь відкрив маленьку пляшечку і вилив вміст собі на голову і руки. Присутні відразу не зрозуміли, що саме було у ємкості. Один з депутатів відчув запах бензину і піднявся з місця. Коли ж він помітив, що Синявський дістав запальничку, то кинувся вибити її з рук підприємця, але не встиг.

Вогонь миттєво охопив руки, обличчя та передню частину тіла підприємця. А у депутата Валерія Шелепи, який підбіг на допомогу, загорілася права рука. Чоловіків і їхній одяг, який вдалося зірвати, депутати гасили водою з пляшок і вогнегасником.

Обидвох постраждалих відвезли до лікарні. В Синявського діагностували опіки 20% тіла, а в депутата, що його рятував, опіки 8−10% правої руки.

Підприємець декілька років судився щодо ресторану «Наяда» з орендарем, якому сам же віддав об'єкт в суборенду. У міськвиконкомі про конфлікт знали і викликали обидві сторони, щоб примирити. Тоді Синявський до мерії не прийшов. У виконкомі попередили, що скасують договір оренди.

Нагадаємо, що на початку березня цього року правоохоронцям вдалося відговорити жителя Кропивницького здійснювати самоспалення біля будівлі Адміністрації президента на вулиці Банковій.