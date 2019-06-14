Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Самопідпал у Бердичеві здійснив місцевий підприємець на сесії міськради, фото — РІО-Бердичів

Підприємець підпалив себе на сесії Бердичівської міськради (ФОТО)

14 чер 2019, 14:31
999

В Бердичеві на сесії міської ради 14 червня підприємець намагався здійснити самоспалення. У місті триває заплутаний господарський конфлікт й постраждалий наважився на крайній захід, щоб довести свою правоту.

Loading...

Підприємець Володимир Синявський раніше займався ресторанним бізнесом й володів кафе «У пані Новак» та рестораном «Наяда» на території міського пляжу, повідомляє «РІО-Бердичів».

Синявський підійшов до мікрофону відразу після того, як сесію розпочали з виконання гімну України. Він почав звинувачувати міського голову Бердичева у перешкоджанні його підприємницькій діяльності. Мер попросив чоловіка присісти і пообіцяв, що надасть йому слово.

Самопідпал у Бердичеві здійснив місцевий підприємець на сесії міськради, фото — РІО-Бердичів

Підприємець у відповідь відкрив маленьку пляшечку і вилив вміст собі на голову і руки. Присутні відразу не зрозуміли, що саме було у ємкості. Один з депутатів відчув запах бензину і піднявся з місця. Коли ж він помітив, що Синявський дістав запальничку, то кинувся вибити її з рук підприємця, але не встиг.

Вогонь миттєво охопив руки, обличчя та передню частину тіла підприємця. А у депутата Валерія Шелепи, який підбіг на допомогу, загорілася права рука. Чоловіків і їхній одяг, який вдалося зірвати, депутати гасили водою з пляшок і вогнегасником.

Обидвох постраждалих відвезли до лікарні. В Синявського діагностували опіки 20% тіла, а в депутата, що його рятував, опіки 8−10% правої руки.

Самопідпал у Бердичеві здійснив місцевий підприємець на сесії міськради, фото — РІО-Бердичів

Самопідпал у Бердичеві здійснив місцевий підприємець на сесії міськради, фото — РІО-Бердичів

Підприємець декілька років судився щодо ресторану «Наяда» з орендарем, якому сам же віддав об'єкт в суборенду. У міськвиконкомі про конфлікт знали і викликали обидві сторони, щоб примирити. Тоді Синявський до мерії не прийшов. У виконкомі попередили, що скасують договір оренди.

Нагадаємо, що на початку березня цього року правоохоронцям вдалося відговорити жителя Кропивницького здійснювати самоспалення біля будівлі Адміністрації президента на вулиці Банковій.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Народного депутата Шевченка облили нечистотами в Івано-Франківську (ВІДЕО)

В Івано-Франківську народного депутата Олександра Шевченка облили нечистотами. За словами політика, у цей час в нього відбувалася зустріч з власником однієї з місцевих будівельних компаній

Новини України
16:11

Ціна на газ для споживачів зменшиться на 7,3% — «Нафтогаз»

НАК «Нафтогаз України» назвав нову ціну на природний газ для споживачів в червні. Вартість газу порівняно з травнем зменшиться на 7,3%. У «Нафтогазі» повідомили про особливості ціни на газ у кожному регіоні

Новини України
14:47
Новини партнерів
Загрузка...