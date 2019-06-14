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Ракурс
Організатора «референдуму» в ДНР затримала СБУ. Фото: NewsOne

Організатора «референдуму» в ДНР затримала СБУ (ФОТО)

14 чер 2019, 14:18
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Обвинуваченого у державній зраді Романа Лягіна затримали співробітники Генпрокуратури та Служби безпеки України (СБУ).

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Лягін у травні 2014 року організував та провів так званий референдум у ДНР. Також зловмисник був керівником центральної виборчої комісії у регіоні. Про це повідомляє генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Організатора референдуму в ДНР арештували. Фото: Facebook

Справа про державну зраду Лягіна розглядається в суді за заочним обвинуваченням.

Луценко про затримання організатора референдуму у ДНР

Зазначимо, що у березні цього року в СБУ спростували інформацію про те, що Лягін прийшов та здався Службі безпеці за програмою «Тебе чекають дома».

Як раніше повідомляв «Ракурс», у вересні минулого року Донецький суд засудив до п’яти років ув’язнення жінку, яка брала активну участь у проведенні фейкового волевиявлення.

Джерело: Ракурс


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