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Сват повертається: Добронравова прибрали з “чорного списку” Мінкульту. Фото: ФАН

Сват повертається: Добронравова прибрали з «чорного списку» Мінкульту

14 чер 2019, 14:09
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Федора Добронравова, російського актора, котрому закидають підтримку агресії Кремля проти України, виключили зі списку осіб, які становлять загрозу українській національній безпеці.

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«Чорний список», із якого зникло прізвище Добронравова, розміщено на сайті Міністерства культури України.

Добронравов став нев’їздним до України восени 2017 року за рішенням СБУ. Тоді ж Держагентство з питань кіно заборонило демонстрацію серіалу «Свати» за участю актора.

Причиною цьому стало інтерв’ю Добронравова від 2014 року, під час якого він заявив, що радіє і підтримує анексію Криму, як і більшість росіян. Окрім того, він неодноразово їздив на гастролі до окупованого Кримського півострова без дозволу української влади.

«Чорний список» Мінкульт формує на підставі звернень Ради нацбезпеки й оборони, Служби безпеки України та Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Наразі в ньому є 147 осіб, які створюють загрозі нацбезпеці української держави.

Джерело: Ракурс


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