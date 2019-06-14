Сват возвращается: Добронравова убрали из «черного списка» Минкульта. Фото: ФАН

https://racurs.ua/n123178-svat-vozvraschaetsya-dobronravova-ubrali-iz-chernogo-spiska-minkulta.html

Ракурс

Федора Добронравова, российского актера, поддержавшего агрессию Кремля против Украины, исключили из списка лиц, представляющих угрозу украинской национальной безопасности.

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«Черный список», из которого исчезла фамилия Добронравова, размещен на сайте Министерства культуры Украины.

Добронравов стал невъездным в Украину осенью 2017 года по решению СБУ. Тогда же Госагентство по вопросам кино запретило демонстрацию сериала «Сваты» с участием актера.

Причиной этому стало интервью Добронравова от 2014 года, во время которого он заявил, что рад и поддерживает аннексию Крыма, как и большинство россиян. Кроме того, он неоднократно ездил на гастроли на оккупированный Крымского полуострова без разрешения украинских властей.

«Черный список» Минкульт формирует на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны, Службы безопасности Украины и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в него внесены 147 человек, которые создают угрозу нацбезопасности украинского государства.