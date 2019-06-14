Организатора «референдума» в ДНР задержала СБУ (ФОТО)

https://racurs.ua/n123177-organizatora-referenduma-v-dnr-zaderjala-sbu-foto.html

Ракурс

Обвиняемого в государственной измене Романа Лягина задержали сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ).

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Лягин в мае 2014 года организовал и провел так называемый референдум в ДНР. Также злоумышленник был руководителем Центральной избирательной комиссии в регионе. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook

Дело о государственной измене Лягина рассматривается в суде по заочному обвинению.

Отметим, что в марте этого года в СБУ опровергли информацию о том, что Лягин пришел и сдался Службе безопасности по программе «Тебя ждут дома».

Как ранее сообщал «Ракурс», в сентябре прошлого года Донецкий суд приговорил к пяти годам заключения женщину, которая принимала активное участие в проведении фейкового волеизъявления.