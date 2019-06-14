Ціна на газ для споживачів зменшиться на 7,3% — "Нафтогаз". Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n123180-cina-na-gaz-dlya-spojyvachiv-zmenshytsya-na-7-3-naftogaz.html

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Нову ціну на газ назвали в НАК «Нафтогаз України». Вартість газу порівняно з травнем зменшиться на 7,3% (436,11 грн). Нову ціну розрахували у відповідності до постанови Кабінету міністрів України № 485 від 5 червня 2019 року. Про це повідомляється у прес-службі «Нафтогазу».

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Згідно з новою ціною, вартість 1 тис. куб. м газу становитиме 5 тис. 553,89 грн без урахування націнки постачальника, вартості доставка та ПДВ. Так, кінцева ціна у Кіровоградській області для споживачів з урахування додаткових націнок становитиме 7 тис. 755,87 грн.

В кожному регіоні ціна буде залежати від тарифу на розподіл газу, який для обл- чи міськгазу встановила Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про кінцеву ціну у конкретному регіоні споживачів мають повідомити постачальники послуг.

Зазначимо, що згідно з новою постановою уряду, для визначення ціни на газ враховують чотири показники: дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, ціну за урядовою постановою № 867 від 19 жовтня 2018 року та середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі.

Компанія має обрати найнижчу ціну і реалізовувати за такою вартістю. Ціну на червень визначила ціна на Українській енергетичній біржі.