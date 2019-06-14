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Брифінг Геруса на Банковій: трансляція зустрічі зі ЗМІ, фото — Радіо Свобода

Представник Зеленського в уряді дає брифінг на Банковій (ТРАНСЛЯЦІЯ)

14 чер 2019, 15:07
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У п’ятницю, 14 червня, представник президента Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів України Андрій Герус зустрічається зі ЗМІ на Банковій.

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Нагадаємо, що днями Герус потрапив у медійний скандал, коли заявив про те, що президент Зеленський під час передвиборчої кампанії ніколи не обіцяв знизити ціну на газ в Україні, а тільки жартував про це.

Журналісти виклали в мережу відео, у якому Герус сам стверджував, що знизити ціну реально.

Джерело: Ракурс


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