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Неконституційність НКРЕПК: в Зеленського окремо випишуть процедуру створення комісії та призначення її членів, фото — Mind
У Зеленського ініціюють законопроект про НКРЕПК, який врахує рішення КСУhttps://racurs.ua/ua/n123182-u-zelenskogo-iniciuut-zakonoproekt-pro-nackomisiu-iz-reguluvannya-taryfiv-yakyy-vrahuie-rishennya.htmlРакурс
Положення рішення Конституційного суду, який визнав незаконність створення Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕПК), почнуть діяти з 31 грудня 2019 року.
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Про це заявив 14 червня у Києві на брифінгу представник президента в уряді Андрій Герус.
Він повідомив, що команда нового президента має намір розробити і подати в Раду законопроект щодо окремого закону про НКРЕПК. Крім того, йдеться про зміни до Конституції, які випишуть діяльність регуляторів зі спеціальним статусом.
НКРЕПК може мати аналогічну назву й такі ж повноваження, але необхідно по-новому виписати процедуру створення комісії та призначення її членів, — заявив Герус.
На запитання, чи буде в законопроекті прописано, що президент не має права призначати членів комісії, Герус відповів, що не має жодної детальної інформації про проект закону, але рекомендації КСУ будуть розглянуті і враховані.
Нагадаємо, що сьогодні Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції, створення Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Суд розглянув подання 46 нардепів.
НКРЕКП є постійно діючим органом, членів якого може призначити та звільнити тільки президент. В суді заявили, що по суті НКРЕКП є органом виконавчої влади, тому мав бути визначений відповідний статус, а роботу органу мав скеровувати Кабмін.
Справа про неконституційність НКРЕКП була на розгляді суду з 2017 року.
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