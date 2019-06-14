Неконституційність НКРЕПК: в Зеленського окремо випишуть процедуру створення комісії та призначення її членів, фото — Mind

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Положення рішення Конституційного суду, який визнав незаконність створення Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕПК), почнуть діяти з 31 грудня 2019 року.

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Про це заявив 14 червня у Києві на брифінгу представник президента в уряді Андрій Герус.

Він повідомив, що команда нового президента має намір розробити і подати в Раду законопроект щодо окремого закону про НКРЕПК. Крім того, йдеться про зміни до Конституції, які випишуть діяльність регуляторів зі спеціальним статусом.

НКРЕПК може мати аналогічну назву й такі ж повноваження, але необхідно по-новому виписати процедуру створення комісії та призначення її членів, — заявив Герус.

На запитання, чи буде в законопроекті прописано, що президент не має права призначати членів комісії, Герус відповів, що не має жодної детальної інформації про проект закону, але рекомендації КСУ будуть розглянуті і враховані.

Нагадаємо, що сьогодні Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції, створення Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Суд розглянув подання 46 нардепів.

НКРЕКП є постійно діючим органом, членів якого може призначити та звільнити тільки президент. В суді заявили, що по суті НКРЕКП є органом виконавчої влади, тому мав бути визначений відповідний статус, а роботу органу мав скеровувати Кабмін.

Справа про неконституційність НКРЕКП була на розгляді суду з 2017 року.