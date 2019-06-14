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Трагедія МН17: слідчі готові назвати підозрюваних. Фото: Европейская правда
Трагедія МН17: слідчі готові назвати підозрюванихhttps://racurs.ua/ua/n123183-tragediya-mn17-slidchi-gotovi-nazvaty-pidozruvanyh.htmlРакурс
Підозрюваних у справі про катастрофу малазійського Боїнгу MH17 назвуть наступного тижня.
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Спільна слідча група, яка займається розслідуванням катастрофи літака в 2014 році проведе закриту зустріч для родичів жертв катастрофи, а потім 19 червня повідомить інформацію на прес-конференції. Про це повідомляє NOS з посиланням на голландську прокуратуру, передає «РБК Україна».
У Голландії планують назвати імена осіб, які винні в катастрофі лайнера МН17. Раніше слідча група заявляла, що літак збили з зенітно-ракетного комплексу «Бук».
Знаряддя, яке належало 53 зенітної бригаді ВС Росії, ввезли на Донбас з Курська 25 червня 2014 року, а потім повернули назад. Вдалося також виявити залишки ракети, на корпусі якої виявився номер виробника.
Виробником ракети виявилося Долгопрудненське науково-виробниче підприємство, яке розташоване в Росії.
Як відомо, на збитому боїнг з Амстердама в Куала-Лумпур летіли 298 пасажирів і 15 членів екіпажу. Літак збили в 40 км від російського кордону в Донецькій області.
Як раніше повідомляв «Ракурс», під час слухання в Гаазі російські адвокати заявили, що збиття літака рейсу МН17 не планувалося, а сепаратистів на Донбасі РФ озброювала для захисту.
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