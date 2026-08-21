Денис Шмигаль, фото: t.me/Denys_Smyhal

https://racurs.ua/ua/n215760-ciny-na-elektryku-dlya-naselennya-ne-zminuvatymut-do-kincya-roku-shmygal.html

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Тарифи на електроенергію для побутових споживачів в Україні залишатимуться незмінними на цей опалювальний сезон, оскільки ціна зафіксована.

Про це сьогодні, 21 серпня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Він зазначив, що сьогодні Україна є частиною європейського ринку і повноправним голосуючим членом європейської системи ENTSO-E. Тому українці живуть в ринкових умовах.

Відповідно ціна для бізнесу є ринковою. Електроенергія — це ринковий продукт, — наголосив він. — Для людей ціна зафіксована. Це, відповідно, не порушна, зафіксована нами величина до фактично, я думаю, на цей опалювальний сезон, до наступного року у нас ціни на електроенергію будуть залишатись незмінними для людей.

Шмигаль додав, що ціни на воду формуються місцевою владою, є ринковими і включають в себе всі ринкові складові собівартості подачі води і водовідведення.

Відповідно, стосовно води, звісно ж, ми в плани стійкості включили захист водонапірних станцій, станцій водоочисних станцій, станцій водовідведення, все це комплекс і, звісно ж, розуміючи, що ворог буде бити, ми якраз і говоримо про концентрацію зосередження на цьому напрямку для того, щоб його захистити, — зазначив міністр.

Джерело: «РБК-Україна»