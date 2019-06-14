Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Европейская солидарность»:кандидат в нардепы ругалась и плевала в лицо. Фото: Цензор

«Европейская солидарность»: кандидат в нардепы ругалась и плевала в лицо (ВИДЕО)

14 июн 2019, 16:09
999

Наталья Баласинович, которая является председателем Васильковского райсовета Киевской области и № 30 в списке партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», нецензурно ругалась и плевала в лицо на видео.

Loading...

Баласинович быстро стала звездой соцсетей, где женщину резко осуждают. Видео с Баласинович попало в YouTube накануне.

На видео женщина сидела в машине с сигаретой в руках, нецензурно ругалась, обзывая, вероятно, сотрудницу полиции, толстой и страшной. Также на видео попала съемка общения Баласинович со свекровью, которой чиновница плюет в лицо и проклинает.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, что Баласинович стала широко известной в марте 2018 года, когда в сюжете ТСН рассказали о ее вероятной драке с консьержкой.

Как ранее сообщал «Ракурс», Порошенко накануне представил первых 50 кандидатов в депутаты Верховной Рады. Первая десятка списка осталась без изменений.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...