«Европейская солидарность»:кандидат в нардепы ругалась и плевала в лицо. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n123185-evropeyskaya-solidarnost-kandidat-v-nardepy-rugalas-i-plevala-v-lico-video.html

Ракурс

Наталья Баласинович, которая является председателем Васильковского райсовета Киевской области и № 30 в списке партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», нецензурно ругалась и плевала в лицо на видео.

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Баласинович быстро стала звездой соцсетей, где женщину резко осуждают. Видео с Баласинович попало в YouTube накануне.

На видео женщина сидела в машине с сигаретой в руках, нецензурно ругалась, обзывая, вероятно, сотрудницу полиции, толстой и страшной. Также на видео попала съемка общения Баласинович со свекровью, которой чиновница плюет в лицо и проклинает.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, что Баласинович стала широко известной в марте 2018 года, когда в сюжете ТСН рассказали о ее вероятной драке с консьержкой.

Как ранее сообщал «Ракурс», Порошенко накануне представил первых 50 кандидатов в депутаты Верховной Рады. Первая десятка списка осталась без изменений.