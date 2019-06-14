Александр Шевченко, фото: Александр Шевченко

https://racurs.ua/n123186-narodnogo-deputata-shevchenko-oblili-nechistotami-v-ivano-frankovske-video.html

Ракурс

Бывшего кандидата в президенты Украины народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами во время его пребывания в Ивано-Франковске.

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Соответствующее видео появилось в интернете, также об этом инциденте сообщил сам Шевченко на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По мнению Шевченко, за этим инцидентом может стоять владелец одной из местных строительных компаний, который предложил ему встретиться для обсуждения каких-то деловых вопросов.

Почему-то он настаивал на встрече в парке Военных Ветеранов, и в присутствии какого-то своего делового партнера, — рассказал Шевченко.

Этим «деловым партнером» оказался один из известных в преступных кругах деятелей, отмечает Шевченко.

По словам Шевченко, во время встречи ему начали угрожать и требовать, чтобы он не выдвигался на этих парламентских выборах в Ивано-Франковске, поскольку на этом округе должно победить лицо, которое они пытаются выдвинуть от партии «Слуга народа».

Также, отмечает Шевченко, во время встречи звучали угрозы физической расправой ему и его семье, однако политик не согласился на условия своих оппонентов.

А потом под видом работника коммунальных служб города к нам подошел мужчина и облил меня из ведра грязью, — рассказал Шевченко.

Шевченко отметил, что требует от правоохранительных органов дать оценку действиям и угрозам относительно него как народного депутата.

Кроме того, он призвал президента Украины Владимира Зеленского дать оценку «этим бандитам, которые … стремятся благодаря рейтингу партии „Слуга народа“ проникнуть в Верховную Раду».

Напомним, в апреле нечистотами облили народного депутата Мустафу Найема.