Партнерша Адриано Челентано получила тюремный срок. Фото: dialogue.center

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Орнелла Мути получила тюремный срок за то, что не явилась на спектакль с ее участием 10 декабря 2010 года в итальянском Порденоне. Вместо этого актриса, сославшаяся на болезнь, отправилась на ужин, на котором присутствовал нынешний российский президент Владимир Путин, тогда занимавший пост премьер-министра при своем ставленнике Дмитрии Медведеве.

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Мути предоставила театру Верди фальшивую медицинскую справку, по которой увильнула от работы на сцене, отправившись вместо этого на мероприятие в Санкт-Петербурге. Когда вскрылась правда, театр подал на актрису в суд, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ANSA.

В свое оправдание звезда заявляла, что перенесла ларингофарингит и поэтому не могла работать, но болезнь не мешала ей посетить упомянутый ужин, поскольку там не нужно было напрягать голосовые связки.

Приговор Мути был вынесен еще зимой 2015 года и предусматривал он восемь месяцев заключения, а также штраф. Смягчил наказание кассационный суд. Избежать заключения звезда сможет, если заплатит 30 тыс. евро неустойку театру.

Как известно, всемирную славу Орнелла Мути обрела благодаря ролям в комедийных лентах «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный», в которых ее партнером был легендарный актер Адриано Челентано.