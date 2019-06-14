Погода в Украине 15 июня: жара и солнце почти всех областях, только на западе и в центре дожди. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 15 июня будет жаркой и солнечной почти во всех областях.

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В западных, части центральных и северных областях ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 15 июня днем будет с осадками. Синоптики обещают дожди и грозы. Ночью столбики термометров опустятся до 19−21°, днем поднимутся до 30−32°.

Во Львове суббота будет дождливой, возможна гроза. Ночью ожидается 17−19°, днем — 29−31°.

В Одессе синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Термометры ночью покажут 19−21°, днем — 31−33°.

В Днепре 15 июня будет жаркая и солнечная погода. Ночью синоптики обещают 14−16°, днем — 31−33°.

В Харькове завтра осадки не ожидаются, будет теплая и солнечная погода. Температура воздуха ночью составит 14−16°, днем — 31−33°.

На Закарпатье в субботу днем будет идти дождь, возможны грозы. Ночью температура составит 15−17°, днем — 29−31°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 15 июня будет неспокойной. Синоптики прогнозируют слабую магнитную бурю утром и небольшие возмущения в течение всего дня.