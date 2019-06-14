Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n123190-zelenskyy-pryznachyv-kerivnyctvo-nacgvardiyi.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський указом № 407/2019 від 13 червня призначив генерал-лейтенанта Миколу Балана командувачем Національної гвардії України (НГУ).

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Текст відповідного документу оприлюднений на сайті Адміністрації президента.

Більш раннім указом № 405/2019 Балан був звільнений з посади заступника командувача Національної гвардії.

Балан з 7 травня був виконуючим обов’язки командувача Нацгвардії, після відставки попереднього керівника НГУ Юрія Аллерова.

Також Зеленський призначив першим заступником командувача НГУ Валерія Кондратюка, заступниками командувача — Русла Дзюбу та Юрія Лебедя.

Балан народився у 1968 році на Івано-Франківщині. У 1992 закінчив Саратовське вище військове командне Червонопрапорне училище, у 2003 році — Академію прикордонних військ України.

На посаду заступника командувача Нацгвардії був призначений 18 квітня 2014 року.

Нагадаємо, екс-керівника Нацгвардії Аллерова 14 травня затримали агенти Національного антикорупційного бюро за підозрою у причетності до будівельної афери із житлом військовослужбовців.