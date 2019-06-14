Володимир Зеленський, фото: Hyser

https://racurs.ua/ua/n123192-zelenskyy-pryznachyv-kerivnyka-derjprykordonslujby.html

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Президент України Володимир Зеленський призначив очільника Держприкордонслужби (ДПСУ). Ним став полковник Сергій Дейнеко.

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Відповідний указ № 403/2019 від 13 червня опублікований на сайті Адміністрації президента.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже представив колективові Держприкордонслужби нового керівника, повідомляє прес-служба (ДПСУ).

Багато з вас знають, хто Сергій Васильович такий, — зазначив Аваков.

Дейнеко на військовій службі в ДПСУ з 1992 року. Має три вищі освіти, пройшов всі етапи службового зростання, повідомив Аваков.

Дейнеко у 2014 році під час початку російської агресії на Донбасі керував Луганським прикордонним загоном. Під час бойових дій на сході України отримав поранення.

Має орден Богдана Хмельницького 3-го та 2-го ступеня медалі, і, сподіваюсь, буде мати вашу повагу, — зазначив очільник МВС.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також призначив нове керівництво Національної гвардії України (НГУ). Очільником Нацгвардії став генерал-лейтенант Микола Балан, котрий до цього був виконуючим обов’язки командувача НГУ.