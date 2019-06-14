Людський скелет деформується внаслідок активного використання смартфонів, фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n123193-aktyvne-vykorystannya-smartfoniv-vplyvaie-na-ludskyy-skelet-ucheni.html

Ракурс

Активне використання смартфонів в останні роки, ймовірно, вплинуло на людський скелет. Особливо це стосується молоді, чий скелет ще розвивається.

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Зокрема, в останні роки все частіше в людей трапляється дивний наріст трохи вище шиї. Потилична опуклість іноді настільки велика, що її можна відчувати, натискаючи пальцями на основу черепа. Про це повідомляє BBC з посиланням на ученого зі сфери охорони здоров’я з австралійського Університету Саншайн-Коуст Девіда Шахара.

Я був кліницистом протягом 20 років і лише в останнє десятиліття все більше фіксую, що мої пацієнти мають цей наріст на черепі, — зазначає Шахар.

Ця особливість, також відома як «зовнішній потиличний виступ», розташована в нижній частині черепа, трохи вище шиї.

До недавнього часу вона вважалася надзвичайно рідкісною.

Шахар разом із колегами проаналізував понад тисячу рентгенівських знімків черепів у людей у віці 18 до 86 років.

Виявилося, що цей наріст був набагато більш поширеним, ніж вони очікували, а також, що він набагато частіше зустрічався у наймолодшій віковій групі.

Причину цього явища Шахар вбачає в сучасних технологіях, зокрема, в одержимості смартфонами та планшетами. Коли ми схиляємося над ними, ми витягуємо шию і тримаємо голову виставленою вперед. Це проблематично, тому що середня голова важить близько 4,5 кг — приблизно стільки, скільки великий кавун.

Коли ми сидимо прямо, голова акуратно збалансована на нашому скелеті. Але коли ми нахиляємося вперед, шиї доводиться напружуватися.

На думку Шахара цей наріст формується, тому що згорблена поза створює додатковий тиск на місце, де м’язи шиї прикріплюються до черепа — і тіло реагує, формуючи нові шари кістки в цьому місці. Вони допомагають черепу справлятися з додатковим навантаженням, розподіляючи вагу на більш широку область.

Пояснюючи, чому такі зміни скелету не формувалися раніше внаслідок читання книг, Шахар зауважив, що навіть у 1973 році, задовго до того, як було винайдені сучасні гаджети, середній американець зазвичай читав близько двох годин щодня. На противагу цьому, сьогодні люди витрачають майже вдвічі більше часу на свої смартфони.

Нагадаємо, нещодавно британські вчені довели, що побоювання з приводу залежності від смартфонів засновані на помилкових доказах.