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Результати вимірювань шкоди від надмірного захоплення смартфонами поставили під сумнів

Побоювання з приводу залежності від смартфонів засновані на помилкових доказах — учені

12 чер 2019, 23:30
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Більшість досліджень впливу використання смартфонів на психологічне благополуччя спираються на ненадійні докази.

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Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати нещодавнього дослідження британських експертів.

Річ у тім, що уявлення про те, як люди використовують свої смартфони, часто базуються на результатах опитувань. Однак ці опитування часто насправді погано пов’язані з реальним використанням смартфонів.

Група дослідників провела низку опитувань для вимірювання стану використання технологій людьми, котрим запропонували визначити свій рівень залежності від смартфонів.

Потім вони порівняли ці самозвіти з даними Apple Screen Time, які забезпечують об'єктивне вимірювання таких показників:

  • скільки хвилин люди використовували свої телефони:
  • як часто;
  • скільки повідомлень вони отримали.

Як виявилося, зв’язок між тим, наскільки, на думку людей, вони використовують свої смартфони, і тим, як це насправді є, був досить слабким.

Наші результати свідчать про те, що більшість цих самооцінок використання смартфонів дають погані результати при спробі передбачити поведінку в реальному світі. Ми повинні переглянути і поліпшити ці вимірювання в майбутньому, — наголошує один із дослідників Бріттані Девідсон з Універститету Бата.

Активне використання смартфонів раніше також пов’язували з тривогою і депресією, але, за словами доктора Девіда Елліса з Університету Ланкастера, немає достатніх доказів, що підтверджують цю теорію.

Шкали, які фокусуються на понятті «технологічної залежності», працювали дуже погано і були нездатні класифікувати людей за різними групами (наприклад, високий або низький ступінь використання) на основі їхньої поведінки — зазначає Елліс.

Нагадаємо, нещодавно учені створили додаток до смартфона, котрий з допомогою аркуша паперу допомагає виявляти інфекції вуха.


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