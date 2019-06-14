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Ракурс
Тарас Козак, фото: «Слово и Дело»

Соратник Медведчука стал владельцем телеканала ZIK, несколько известных журналистов заявили об увольнении

14 июн 2019, 20:42
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Украинский политик и соратник кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука Тарас Козак отныне стал владельцем телеканала ZIK.

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Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Таким образом, теперь Козак является владельцем трех телеканалов — ZIK, «112 Украина» и NewsOne.

После появления этой новости ряд журналистов заявили о прекращении сотрудничества с ZIK.

Так, Вахтанг Кипиани в своем Фейсбуке сообщил, что закрывается телепередача «Историческая правда с Вахтангом Кипиани», автором и ведущим которой он является.

Мы сделали около 500 выпусков, — отметил Кипиани. — Медведчук — это враг моей страны, убийца и прошлого, и будущего.

Также с телеканала планирует идти ведущий Роман Недзельский.

Завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника «Детали» и иду искать работу, — заявил он в своем Фейсбуке.

Прекратить сотрудничество с ZIK также решил журналист и кандидат в депутаты от партии Святослава Вакарчука «Голос» Сергей Рахманин.

Причины понятны. Спасибо коллегам за плодотворное сотрудничество, — отметил Рахманин на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Кроме того, оставить ZIK решила редактор Татьяна Вергелес.

Мой ЗИК закончился. Увольняюсь, — сообщила она в Фейсбуке.

Напомним, недавно в Генпрокуратуре рассказали о состоянии расследования визита Медведчука и народного депутата Юрия Бойко в Россию в марте этого года.


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