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Тарас Козак, фото: «Слово и Дело»
Соратник Медведчука стал владельцем телеканала ZIK, несколько известных журналистов заявили об увольненииhttps://racurs.ua/n123195-soratnik-medvedchuka-stal-vladelcem-telekanala-zik-neskolko-izvestnyh-jurnalistov-zayavili.htmlРакурс
Украинский политик и соратник кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука Тарас Козак отныне стал владельцем телеканала ZIK.
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Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Таким образом, теперь Козак является владельцем трех телеканалов — ZIK, «112 Украина» и NewsOne.
После появления этой новости ряд журналистов заявили о прекращении сотрудничества с ZIK.
Так, Вахтанг Кипиани в своем Фейсбуке сообщил, что закрывается телепередача «Историческая правда с Вахтангом Кипиани», автором и ведущим которой он является.
Мы сделали около 500 выпусков, — отметил Кипиани. — Медведчук — это враг моей страны, убийца и прошлого, и будущего.
Также с телеканала планирует идти ведущий Роман Недзельский.
Завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника «Детали» и иду искать работу, — заявил он в своем Фейсбуке.
Прекратить сотрудничество с ZIK также решил журналист и кандидат в депутаты от партии Святослава Вакарчука «Голос» Сергей Рахманин.
Причины понятны. Спасибо коллегам за плодотворное сотрудничество, — отметил Рахманин на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Кроме того, оставить ZIK решила редактор Татьяна Вергелес.
Мой ЗИК закончился. Увольняюсь, — сообщила она в Фейсбуке.
Напомним, недавно в Генпрокуратуре рассказали о состоянии расследования визита Медведчука и народного депутата Юрия Бойко в Россию в марте этого года.
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