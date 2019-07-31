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Масштабные пожары в Сибири: дым достиг Монголии, его видно из космоса (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабные пожары в Сибири: дым достиг Монголии, его видно из космоса (ФОТО, ВИДЕО)

31 июл 2019, 14:47
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Масштабные лесные пожары в Сибири вызвали задымление и смог в Омске, Новосибирске, Челябинске и Красноярске. Дым уже достиг Монголии, однако на эти территории пожар пока не перекинулся.

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Пожары продолжаются в 11 российских регионах и охватили 3 млн га. В то же время властные структуры заявили только об обеспокоенности, а тушение пожаров назвали экономически нецелесообразным. Об этом сообщает «Укринформ».

Больше всего пожаров зафиксировали в Республике Саха (Якутия). Там насчитали 133 пожара общей площадью 1,2 мл га. Стихийному бедствию присвоили самый высокий уровень опасности.

Пожар в Сибири. Фото: twitter / adelkkort

Экозащитники из «Гринписа» предупреждают, что дым лесных пожаров может дойти до Москвы, если над Сибирью пройдет антициклон. Смог сначала отнесет к Баренцеву и Карскому морям, а оттуда воздушный фронт может вернуть дым на материк.

Отметим, что известный актер и обладатель «Оскара» Леонардо Ди Каприо репостнул на свою страницу в Instagram видео от The Guardian, на котором показывают лесные пожары из космоса.

Как ранее сообщал «Ракурс», масштабные пожары могут оставить РФ без промышленных лесов и нанести непоправимый вред стране.


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