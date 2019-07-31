Масштабные пожары в Сибири: дым достиг Монголии, его видно из космоса (ФОТО, ВИДЕО)

https://racurs.ua/n124989-masshtabnye-pojary-v-sibiri-dym-dostig-mongolii-ego-vidno-iz-kosmosa-foto-video.html

Ракурс

Масштабные лесные пожары в Сибири вызвали задымление и смог в Омске, Новосибирске, Челябинске и Красноярске. Дым уже достиг Монголии, однако на эти территории пожар пока не перекинулся.

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Пожары продолжаются в 11 российских регионах и охватили 3 млн га. В то же время властные структуры заявили только об обеспокоенности, а тушение пожаров назвали экономически нецелесообразным. Об этом сообщает «Укринформ».

Больше всего пожаров зафиксировали в Республике Саха (Якутия). Там насчитали 133 пожара общей площадью 1,2 мл га. Стихийному бедствию присвоили самый высокий уровень опасности.

Экозащитники из «Гринписа» предупреждают, что дым лесных пожаров может дойти до Москвы, если над Сибирью пройдет антициклон. Смог сначала отнесет к Баренцеву и Карскому морям, а оттуда воздушный фронт может вернуть дым на материк.

Отметим, что известный актер и обладатель «Оскара» Леонардо Ди Каприо репостнул на свою страницу в Instagram видео от The Guardian, на котором показывают лесные пожары из космоса.

Как ранее сообщал «Ракурс», масштабные пожары могут оставить РФ без промышленных лесов и нанести непоправимый вред стране.