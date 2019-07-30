Масштабные пожары могут оставить Россию без промышленных лесов. Фото: ТАСС

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Лесные пожары в России, которые начались неделю назад, уже заняли площадь около трех млн га леса. Если такая тенденция будет продолжаться и дальше, то это может стать причиной непоправимых последствий для страны.

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По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждый год огонь уничтожает около 10 млн га зеленых территорий России. На территории, где прошел пожар, часть деревьев становится полностью непригодной. И если в дальнейшем пожары будут бушевать с той же силой, то уже через 10 лет страна останется без промышленного леса. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на сообщение эксперта лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константина Кобякова.

В этом году от масштабных пожаров страдает территория Сибири и Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка отмечается в Иркутской области — здесь произошло уже 137 пожаров, а также в Красноярском крае — в этом регионе огонь полыхал 94 раза.

В данный момент жители Сибири возмущены бездействием властей. Более 450 тыс. человек уже подписали петицию с требованием ввести режим чрезвычайного положения. Тем не менее, власти считают, что заниматься тушением пожаров экономически не выгодно.

К слову, в ближайшей перспективе улучшение ситуации не ожидается. Согласно прогнозу синоптиков, в зоне высокого давления, где не могут пройти дожди, все еще находится северная часть Иркутской области, Красноярский край и Якутия.

Напомним, что ранее на территории России наблюдались сильные наводнения — затопило Иркутскую и Амурскую область. Стихийное бедствие унесло жизни нескольких десятков человек, многие потеряли дома и были вынуждены эвакуироваться на безопасную территорию.