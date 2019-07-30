Масштабні пожежі можуть залишити Росію без промислових лісів. Фото: ТАСС

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Лісові пожежі у Росії, які почалися тиждень тому, вже зайняли площу близько трьох млн га лісу. Якщо така тенденція триватиме і далі, то це може стати причиною непоправних наслідків для країни.

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За даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), щороку вогонь знищує близько 10 млн га зелених територій Росії. На території, де пройшла пожежа, частина дерев стає повністю непридатною. І якщо у подальшому пожежі будуть бушувати з тією ж силою, то вже через 10 років країна залишиться без промислового лісу. Про це інформує газета «Известия» із посиланням на повідомлення експерта лісової програми Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Костянтина Кобякова.

Цього року від масштабних пожеж страждає територія Сибіру і Далекого Сходу. Найбільш складна обстановка відзначається в Іркутській області — тут сталося вже 137 пожеж, а також у Красноярському краї — у цьому регіоні вогонь палахкотів 94 рази.

На даний момент жителі Сибіру обурені бездіяльністю влади. Понад 450 тис. осіб вже підписали петицію з вимогою ввести режим надзвичайного стану. Проте влада вважає, що займатися гасінням пожеж економічно не вигідно.

До речі, у найближчій перспективі поліпшення ситуації не очікується. Згідно з прогнозом синоптиків, у зоні високого тиску, де не можуть пройти дощі, все ще знаходиться північна частина Іркутської області, Красноярський край і Якутія.

Нагадаємо, що раніше на території Росії спостерігалися сильні повені — затопило Іркутську і Амурську область. Стихійне лихо забрало життя декількох десятків людей, багато хто втратив будинки і був змушений евакуюватися на безпечну територію.