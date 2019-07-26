Росію затопило: повінь прийшла в Амурську область. Фото: "Сьогодні"

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Повені в РФ продовжують поширюватися територією країни. Слідом за катастрофічним зливовим паводком в Іркутській області, що призвів до масових руйнувань, стихія почала вирувати і в Амурській області.

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За різними даними, за станом на 21 липня повінь забрала життя близько 25 чоловік. Крім того, вісім осіб вважаються зниклими безвісти. Так, у Нижньоудинському районі загиблими виявили 5 осіб, у Тулуні і Тулунському районі — 19, у Тайшетському районі — одна людина. Про це повідомили у Головному управлінні МНС по регіону.

В Амурській області повінь у першу чергу торкнулася села Норськ, де на даний момент триває екстрена евакуація людей. Тут вода досягла висоти близько метра, і люди стали рятуватися від стихії, піднімаючись на горища і дахи будинків. Слідом за ним велика вода прийшла в Богослівку, звідки вже встигли вивезти всіх мешканців.

Мережу облетіли кадри, які змушують стискатися серце — тікаючи із затоплених будинків, деякі люди навіть залишали у дворах своїх домашніх улюбленців. Активісти стали рятувати покинутих тварин, дотримуючись їхнього права на життя, і вивозити їх у безпечне місце.

Нагадаємо, що під час повені в Іркутській області 191 людині знадобилася госпіталізація, у більшості з них було діагностовано переохолодження. За даними МНС РФ всього за медичною допомогою звернулися 1258 осіб.