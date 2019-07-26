Россию затопило: наводнение пришло в Амурскую область. Фото: "Сегодня"

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Ракурс

Наводнения в РФ продолжают распространяться по территории страны. Вслед за катастрофическим ливневым паводком в Иркутской области, который привел к массовым разрушениям, стихия начала бушевать и в Амурской области.

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По различным данным, по состоянию на 21 июля наводнение унесло жизни около 25 человек. Кроме того, восемь человек считаются пропавшими без вести. Так, в Нижнеудинском районе погибшими обнаружили 5 человек, в Тулуне и Тулунском районе — 19, в Тайшетском районе — один человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

В Амурской области наводнение в первую очередь затронуло село Норск, где в данный момент продолжается экстренная эвакуация людей. Здесь вода достигла высоты около метра, и люди стали спасаться от стихии, поднимаясь на чердаки и крыши домов. Вслед за ним большая вода пришла в Богословку, откуда уже успели вывезти всех жителей.

Сеть облетели кадры, которые заставляют сжиматься сердце — убегая из затопленных домов, некоторые люди даже оставляли во дворах своих питомцев. Активисты стали спасать брошенных животных, соблюдая их право на жизнь, и вывозить их в безопасное место.

Напомним, что во время наводнения в Иркутской области 191 человеку понадобилась госпитализация, у большинства из них было диагностировано переохлаждение. По данным МЧС РФ всего за медицинской помощью обратились 1258 человек.