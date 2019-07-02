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Последствия наводнения в Иркутске, фото: «Интерфакс»

Наводнение в Иркутске: число жертв возросло до 16 — СМИ (ФОТО)

2 июл 2019, 13:51
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Число жертв масштабного наводнения в Иркутской области РФ возросло до 16.

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Об этом со ссылкой на источники в российских органах здравоохранения сообщает агентство «Интерфакс».

В то же время в самом МЧС РФ называют цифру 14 погибших и 13 пропавших без вести, среди них один ребенок. Еще 191 человеку понадобилась госпитализация, наиболее часто встречаемый диагноз — переохлаждение. Всего за медицинской помощью обратились 1258 человек.

Сообщается, что 13 из 14 погибших уже опознаны.

Тем временем издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на местных жителей сообщает, что погибших на самом деле может быть значительно больше.

Российские власти сообщают, что уровень воды в последнее время снижается. Тем не менее, на утро сегодняшнего дня затопленными все еще оставались 42 населённых пункта. Всего в регионе за время наводнения были подтоплены 96 населенных пунктов

Причиной самого большого за более чем столетие метеорологических наблюдений наводнения в регионе стали дожди, которые шли с 24 по 27 июня в западной части области. Повторного наводнения синоптики не ожидают.

Последствия наводнения в Иркутске, фото: «Интерфакс»

Последствия наводнения в Иркутске, фото: «Интерфакс»

Последствия наводнения в Иркутске, фото: «Интерфакс»

Последствия наводнения в Иркутске, фото: «Интерфакс»

Последствия наводнения в Иркутске, фото: «Интерфакс»

Напомним, в Ровенской области песчаная буря недавно оставила без электричества несколько десятков сел.


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