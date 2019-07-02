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Наслідки повені в Іркутську, фото: «Інтерфакс»

Повінь в Іркутську: кількість жертв зросла до 16 — ЗМІ (ФОТО)

2 лип 2019, 13:51
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Кількість жертв масштабної повені в Іркутській області РФ зросла до 16.

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Про це з посиланням на джерела в російських органах охорони здоров’я повідомляє агентство «Інтерфакс».

Водночас в самому МНС РФ називають цифру 14 загиблих і 13 зниклих безвісти, серед них одна дитина. Ще 191 людині знадобилася госпіталізація, найбільш частий діагноз — переохолодження. Всього за медичною допомогою звернулися 1258 осіб.

Повідомляється, що 13 з 14 загиблих вже опізнані.

Тим часом видання «Сибирь.Реалии» з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що загиблих насправді може бути значно більше.

Російська влада повідомляє, що рівень води в останнім часом знижується. Проте, на ранок сьогоднішнього дня затопленими все ще залишалися 42 населені пункти. Всього в регіоні за час повені було підтоплено 96 населених пунктів.

Причиною найбільшої за більш ніж століття метеорологічних спостережень повені в регіоні стали дощі, які йшли з 24 по 27 червня в західній частині області. Повторної повені синоптики не очікують.

Наслідки повені в Іркутську, фото: «Інтерфакс»

Наслідки повені в Іркутську, фото: «Інтерфакс»

Наслідки повені в Іркутську, фото: «Інтерфакс»

Наслідки повені в Іркутську, фото: «Інтерфакс»

Наслідки повені в Іркутську, фото: «Інтерфакс»

Нагадаємо, в Рівненській області піщана буря недавно залишила без електрики кілька десятків сіл.


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