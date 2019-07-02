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Вибори у Раду: ЦВК зареєструвала Клюєва в одномандатному окрузі, фото — Аргумент

Клюєв живе у Донецьку: ЦВК зареєструвала його в одномандатному окрузі

2 лип 2019, 13:48
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Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі № 46.

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Таку постанову ЦВК ухвалила на своєму засіданні 2 липня, про це повідомляється у трансляції із засідання Центрвиборчкому.

Колишнього нардепа від Партії регіонів, а також голову Адміністрації президента Віктора Януковича зареєстрували після того, як Верховний суд України зобов’язав ЦВК повторно розглянути реєстрацію Клюєва на виборах.

ЦВК постановила зареєструвати Клюєва і внести зміни до бюлетеня у виборчому окрузі № 46. У рішенні комісії вказано, що Клюєв «проживає в місті Донецьку». Більшість членів ЦВК зазначили на засіданні, що змушені виконувати рішення Верховного суду.

Раніше Центрвиборчком відмовив Клюєву у реєстрації кандидатом, оскільки той не проживав в Україні впродовж останніх 5 років. Екс-регіонал балотувався в окрузі на Донеччині від Ліберальної партії, яка доводила, що Клюєв проживав в окупованому Донецьку, який є українською територією.

Суд позов Ліберальної партії задовольнив повністю. Перша інстанція скасувала постанову ЦВК і зобов’язала зареєструвати Клюєва кандидатом. Верховний суд скасував рішення в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати його кандидатом. У цьому ж рішення суд зобов’язав ЦВК додатково з’ясувати дані щодо проживання Клюєва в Україні.

Джерело: Ракурс


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