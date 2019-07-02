Вибори-2019: Верховний суд зобов’язав ЦВК повторно розглянути реєстрацію Клюєва

https://racurs.ua/ua/n123829-verhovnyy-sud-zobov-yazav-cvk-povtorno-rozglyanuty-reiestraciu-kluieva-na-vyborah.html

Ракурс

Верховний суд зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації екс-регіонала і екс-очільника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

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Про це 2 липня повідомляє «Судова влада» з посиланням на рішення суду.

Верховний суд змушений пояснити свою позицію, оскільки раніше ЗМІ повідомили про нібито рішення цієї інстанції зобов’язати ЦВК зареєструвати Клюєва кандидатом у нардепи в одномандатному окрузі № 46 від Ліберальної партії України на позачергових виборах 21 липня.

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення суду першої інстанції в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, натомість зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо його реєстрації, — йдеться у рішенні Верховного суду.

Раніше Центрвиборчком відмовив Клюєву у реєстрації кандидатом, оскільки той не проживав в Україні впродовж останніх 5 років. Екс-регіонал балотувався в окрузі на Донеччині від Ліберальної партії, яка доводила, що Клюєв проживав в окупованому Донецьку, який є українською територією.

Спочатку суд позов Ліберальної партії задовольнив повністю. Перша інстанція скасувала постанову ЦВК і зобов’язала зареєструвати Клюєва кандидатом. Верховний суд скасував рішення в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати його кандидатом.

У цьому ж рішення суд зобов’язав ЦВК додатково з’ясувати дані щодо проживання Клюєва в Україні. ЦВК повторно розгляне документи, подані Ліберальною партією.

«Ракурс» повідомляв, що влітку минулого року суд Євросоюзу зняв санкції з екс-глави адміністрації Януковича.