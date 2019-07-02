Выборы-2019: Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть регистрацию Клюева, фото — Цензор

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Ракурс

Верховный суд обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации экс-регионала и экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

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Об этом 2 июля сообщает «Судебная власть» со ссылкой на решение суда.

Верховный суд вынужден объяснить свою позицию, поскольку ранее СМИ сообщили о якобы решении этой инстанции обязать ЦИК зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы в одномандатном округе № 46 от Либеральной партии Украины на внеочередных выборах 21 июля.

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева и обязал ЦИК повторно рассмотреть документы относительно его регистрации, — говорится в решении Верховного суда.

Ранее Центризбирком отказал Клюеву в регистрации кандидатом, поскольку тот не проживал в Украине на протяжении последних пяти лет. Экс-регионал баллотировался в округе Донецкой области от Либеральной партии, которая доказывала, что Клюев проживал в оккупированном Донецке, который является украинской территорией.

Сначала иск Либеральной партии суд удовлетворил полностью. Первая инстанция отменила постановление ЦИК и обязала зарегистрировать Клюева кандидатом. Верховный суд отменил решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать его кандидатом.

В этом же решение суд обязал ЦИК дополнительно выяснить данные о проживании Клюева в Украине. ЦИК повторно рассмотрит документы, представленные Либеральной партией.

«Ракурс» сообщал, что летом прошлого года суд Евросоюза снял санкции с экс-главы администрации Януковича.