Взрыв на детской площадке под Днепром: двое детей находятся в реанимации (ФОТО)

Вчера на Днепропетровщине на детской площадке взорвался подствольный патрон, фото: Gleb Prigunov

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Двое детей, пострадавших вчера в результате взрыва на детской площадке в с. Пашина Балка Днепровского района Днепропетровской области, находятся в реанимационном отделении Днепропетровской областной детской больницы.

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Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на заведующего приемного отделения этого медучреждения Игоря Майденко.

По словам Майденко, в результате взрыва пострадали пять детей, у всех — осколочные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сейчас идет оперативное лечение.

Состояние остальных детей расценивается как травмы средней степени тяжести, — отметил Майденко.

Председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил, что информация о взрыве на детской площадке поступила в полицию вчера в 19.48. Причиной инцидента стал подствольный патрон, который нашли дети. По его словам, у двух детей, попавших в реанимацию, были осколочные ранения брюшной полости.

Этой ночью тяжелораненых детей, одному из которых пять лет, второму — 16, прооперировали. Им также сделали переливание крови.

Сегодня утром Прыгунов сообщил, что раненый 16-летний подросток все еще находится на искусственной вентиляции легких, однако врачи говорят, что его состояние стабильное. Пятилетний пострадавший уже в сознании. Еще двух детей начали оперировать.

В связи с этим инцидентом правоохранители проводят расследование по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов), сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Напомним, в конце марта в Запорожье в результате взрыва погиб ребенок, еще один получил ранения. Причиной инцидента стал предмет, который они нашли на улице.